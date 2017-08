¡Los mejores memes de la pelea entre Mayweather y McGregor!

Fue la pelea más anticipada en décadas, pero la menos ortodoxa: un campeón invicto del boxeo contra la estrella de las artes maricales mixtas, pero con las condiciones del primero. Los expertos esperaban un resultado favorable para Floyd Mayweather Jr., y aunque Conor McGregor dio pelea, perdió por nocaut técnico en el décimo round. Por la extravagancia y fama de los protagonistas, así como por la cantidad de dinero que movió la pelea, los memes en redes sociales no se hicieron esperar.

Los Simpson y Titanic fueron dos referencias de las culturales más usadas para el humor. Los usuarios se dieron un festín.

Los Simpsons lo hicieron una vez más… ???? pic.twitter.com/8ofweDaKX6 — Historia del Fútbol (@History_Fut) 27 de agosto de 2017

PSA: August will bring us PEAK mma and boxing memes for Conor McGregor vs. Floyd Mayweather – buy now! pic.twitter.com/7vtY3szJES — MelonMemes (@RealMelonMemes) 4 de agosto de 2017

Los simpson lo volvieron a hacer… pic.twitter.com/QPDn3EFECb — La Dupla Real (@duplaRMCF) 27 de agosto de 2017

Is this L from Death Note? That shitty Netflix movie…yeah, that one. No one else has seen it? Don’t. pic.twitter.com/Mh8JmHnpa1 — sean. (@TheRealFakeSean) 27 de agosto de 2017

Pienso exactamente lo mismo. el negro Mayweather va estar evadiendo a McGregor en toda la pelea. Así que chiste #MoneyFightxFOX pic.twitter.com/3s8dpzG0EJ — @The_Tuitero (@The_Tuitero) 27 de agosto de 2017

Ojalá me hubieras abrazado como McGregor abrazó a Mayweather. ???? pic.twitter.com/Xc1GJl1Oqp — xD (@TuitsArmy) 27 de agosto de 2017

Fuente: CNN