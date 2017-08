Cabello: Planteamos “sanción ejemplarizante” para generadores de violencia

El constituyente Diosdado Cabello sostuvo que la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) plantea que haya “sanciones ejemplarizantes” para que dirigentes políticos que “llamen a la violencia” no puedan aspirar a cargos de elección popular.

“Es un clamor del pueblo de Venezuela, incluido el sector opositor que dice: ‘estos pasaron cuatro meses de violencia, no pudieron nada y ahora quieren ser gobernadores y diputados’”, aseguró al mismo tiempo que afirmó que la ley “protegerá” a los líderes opositores de “su propia gente que va a querer cobrárselas a ellos”.

Durante una entrevista para el programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen, Cabello aseveró que “está muy claro” con que la violencia proviene de la oposición. “Hace cuatro, cinco años, con la gran campaña mundial de ellos (la oposición) hablaban que los chavistas eran violentos. El tiempo nos ha dado la razón, no son los chavistas, son los sectores de la oposición, sobre todo los pagados (monetariamente)”, expresó.

Por otra parte, el constituyente aseveró que la dirigencia opositora cantará “fraude” en los resultados de las próximas elecciones de gobernadores, programadas para el mes de octubre, porque “no saben perder”.

Asimismo, dijo que los líderes opositores quieren “convertirse en unos mansos corderitos” que invitan a los venezolanos a las elecciones, no obstante, aseguró, que “la verdadera cara de la oposición no es la que dice ‘vota por mí’, sino la que quemó gente. La dirigencia de la oposición fue la que linchó gente, no condenó ningún hecho de violencia, persiguió (venezolanos en el exterior) y quemó edificios, centros de salud y escuelas solo porque ahí estudian chavistas”, afirmó.

Agregó, en cuanto a la persecución a personas que se “parecen a los chavistas” en el exterior, que el “perseguidor se denigra más que el perseguido”, “sean cuales fueran las razones”, puntualizó.

“Fracasó la violencia”

En cuanto a las protestas antigubernamentales, el también vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que “fracasó la violencia” porque “era una guerra sin generales, dejaron eso (la protesta) en manos de soldados risueños que sueñan que un videojuego les da experiencia como para ganar un batalla política”.

Además, sostuvo que la oposición “no tiene remedio” porque “no hay” un dirigente que diga que se “están equivocando” con las decisiones que toman.

Fuente: El Universal