¡Por si te lo perdiste! Estos son los ganadores de los Premios Tu Mundo

Esta noche se llevó a cabo una emisión más de Premios tu mundo. Los premios fueron conducidos por Carmen Villalobos, Daniel Sarcos y Fernanda Castillo. Los grandes ganadores de la noche fueron Aracely Arámbula y CNCO quienes recibieron la mayor cantidad de reconocimientos.

Pero sin duda alguna, el discurso contra el racismo que dio José Díaz Balart fue el protagonista principal de la noche.

Aquí les presentamos la lista completa de todos los ganadores: Súper Serie Favorita, El Señor de los Cielos V; Serie Favorita, La Doña; La Mala Más Buena, Majida Issa (Sin Senos Sí Hay Paraíso); Influencer Favorito, Johann Vera; Artista Regional Mexicano Favorito por iHeartRadio, Gerardo Ortiz; La Pareja Perfecta, David Chocarro – Aracely Arámbula (La Doña); Protagonista Favorito con Mala Suerte, Carolina Gaitán (Sin Senos Sí Hay Paraíso); Protagonista Favorito, Rafael Amaya (El Sr. De los Cielos V).

También recibieron galardones en las categorías: Artista Tropical Favorito por iHeartRadio a Prince Royce; Soy Sexy and I know it, Carmen Villalobos (Sin Senos Sí Hay Paraíso); Actriz Favorita, Carmen Aub (El Sr. De los Cielos V); Artista Pop Favorito por iHeartRadio, CNCO; El Malo Más Bueno – Novela/Serie, José María Galeano (La Doña); Protagonista Favorita, Aracely Arámbula (La Doña); Canción Comienza-Fiestas por iHeartRadio, Hey DJ – CNCO ft. Yandel; Presentador Favorito, Jorge Bernal (Suelta La Sopa); Fan Club del Año, #CNCOwners; Artista Urbano Favorito por iHeartRadio, Maluma; Actor Favorito, Juan Pablo Urrego (Sin Senos Sí Hay Paraíso); Programa Favorito, Un Nuevo Día; Premios Especiales, Premio Estrella de Tu Mundo, Maria Celeste Arrarás; Premio El Poder En Ti, Miguel Bosé; Premio Legado Jenni Rivera / Jenni Rivera Legacy Award, Olga Tañón.

