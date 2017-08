Las armas de Robeilys Peinado no están en su mejor momento

Una de las jóvenes sensación del deporte venezolano, Robeilys Peinado, mostró este viernes en su cuenta de Twitter el estado de sus tres garrochas principales, unas que no pasan por su mejor momento y que le podrían estar costando conseguir los resultados que ella desearía tener en lo que va de 2017.

En días anteriores, Peinado había reportado que sus implementos de trabajo se había perdido en el vuelo desde Birmingham – Frankfurt – Zürich y tuvo que usar unos prestados para poder competir.

La criolla también posteó otra imagen suya en la que escribió: “Que lastima que las cosas no están saliendo como quiero pero no puedo pedirle más cuando me ha dado una maravillosa mitad de temporada”.

Lamento decirles que 3 de mis garrochas principales no se encuentran en buen estado..estan rotas ????????espero poder reemplazarla pronto ???????? pic.twitter.com/bj1E2ZofjC — Robeilys Peinado (@robeilys_ruby) 25 de agosto de 2017

Mis garrochas están perdidas un vuelo desde Birmingham- Frankfurt-Zürich el 21 de agosto por @lufthansa ???????? pic.twitter.com/c4H63jA0li — Robeilys Peinado (@robeilys_ruby) 23 de agosto de 2017

Fuente: meridiano.com.ve