Descubren un ‘iPhone’ de la época colonial en una pintura de hace 80 años

“No está claro quién es este hombre, pero bien podría estar sacándose una selfi o estar revisando su muro”, escribió Brian Anderson, el redactor de la revista Vice que notó un curioso detalle en una pintura de la década de 1930.

En la obra en cuestión aparece una figura que sostiene en su mano un pequeño objeto rectangular y brillante. Tanto la pose de ese personaje como el objeto que observa con detenimiento recuerdan la manera en que las personas de nuestra época utilizan sus teléfonos celulares.

United States Postal Service

La imagen forma parte del mural ‘Míster Pynchon y el asentamiento de Springfield’ (‘Mr. Pynchon and the Settling of Springfield’), instalado en 1937 por el pintor abstracto italiano Umberto Romano en las oficinas del correo estatal de Springfield (Massachusetts, EE.UU.).

La escena retratada por el artista representa al colonizador inglés William Pynchon, quien en 1635 fundó el asentamiento que actualmente corresponde a la ciudad de Springfield.

En la pintura se puede observar al colonizador rodeado de americanos nativos vestidos con las prendas tradicionales y luciendo plumas de adornos adheridas a sus cabellos. El misterioso usuario de ‘smartphone’ aparece a los pies de Pynchon, mientras que otro hombre más a la derecha parece intentar espiar la pantalla del ‘dispositivo’.

No es posible decir con seguridad qué es lo que sostiene el aborigen en la mano, ya que el autor de la obra murió en 1982 sin haber dejado detalles al respecto. Sin embargo, el historiador Daniel Crown, quien ha publicado recientemente un libro sobre la historia de la fundación de Springfield, sugiere que, si bien el arte de Romano es bastante ambiguo, el enigmático objeto podría ser un espejo, un tipo de objeto muy valorado por los nativos americanos de la época colonial.

Fuente: