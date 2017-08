¡Nacho asegura que no vendrá a Venezuela!

El cantante venezolano Nacho aseguró durante una entrevista a The Associated Press “Seguimos la lucha pero tenemos que hacerlo desde esta trinchera porque si no me voy a convertir en otro preso más”.

De esta misma forma declaró que por los momentos no volverá a venir a su país Venezuela, ya que teme por su seguridad. El cantante expresó al medio estadounidense que no quiere ser otro preso más, “Es muy duro para mi viajar y ver la evolución de otros países y ver la involución del mío” confesó.

La última visita del intérprete de “Báilame” a Venezuela, fue en el mes de abril cuando participó en una de las protestas opositoras.

Fuente: El Farandi