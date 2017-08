Mujer descubre que padece una terrible enfermedad tras ir a la manicurista

Jean Skinner, una manicurista de Sussex Oriental, Reino Unido, detectó una señal de cáncer en las uñas de una clienta, reporta ‘The Independent’.

La manicurista compartió la experiencia en Facebook. En su publicación, la mujer destacó que la clienta visitó durante años salones de belleza y que todos especialistas le explicaron que la línea negra en su uña indicaba falta de calcio o que se debía a razones hereditarias. Sin embargo, solo ella fue capaz de sospechar que se trataba de un caso tan grave.

