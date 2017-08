Google muestra cómo eliminar las marcas de aguas en las fotografías

En el CVPR (Computer Vision and Pattern Recognition Conference) mostraron cómo un algoritmo puede eliminar automáticamente las marcas de agua en las imágenes, explotando una de las vulnerabilidades que presenta este técnica.

Tal como comentan en el informe, quitar una marca de agua de una fotografía determinada, es un proceso difícil y tedioso, ya que hay muchos factores a tener en cuenta. Pero si se analiza una serie de fotografías que contienen la misma marca de agua, la IA puede establecer patrones con las estructuras que se han utilizado.

Es decir, las marcas de agua al repetirse consistentemente en cada una de las fotografías, permitirá que el algoritmo vaya recopilando cada uno de los parámetros que las componen. Y una vez que ha logrado este patrón, tendrá todos los datos que necesita para eliminar automáticamente en lote, las marcas de agua de las fotografías analizadas.

¿Cual es la solución para evitar esta vulnerabilidad? Según el equipo de Google, distorsionar levemente las marcas de agua podría ser suficiente para dificultar que cualquier algoritmo las elimine completamente. En este enlace Google explica como hacer este procedimiento paso a paso, reseñó el portal tecnológico Wwhatsnew.

Por su parte, Shutterstock crea una tecnología que impide la eliminación automática de marcas de agua tras el anuncio de Google que hace unos días mostraron un algoritmo que era capaz de eliminar automáticamente las marcas de aguas insertadas en las fotografías aprovechando una vulnerabilidad existente en esta técnica.

Pues bien, teniendo en cuenta que este algoritmo de Inteligencia Artificial tiene en cuenta los patrones repetitivos de las propias marcas de agua, desde Shutterstock han pasado a la acción para impedir que aquellos que quieran apropiarse de las fotografías que aloja este servicio puedan hacerlo usando dicho algoritmo.

Para ello, desde Shutterstock han creado una tecnología de marcas de agua que lo contrarresta. En este sentido, a la hora de añadir marcas de agua a las fotografías, sobre cada una de ellas añadirá una marca de agua con variaciones menores de forma aleatoria para impedir que algoritmos como el de Google logren finalmente la eliminación de las mismas.

De esta manera, algoritmos como el de Google no lograrán establecer patrones comunes ya que no habrá dos marcas de agua completamente iguales, por lo que no serán capaces de eliminar las marcas de agua existentes, y por tanto, nadie podrá apropiarse de las fotografías que aloja. Se trata de una nueva medida de protección de las imágenes que aloja este servicio la cual ya se encuentra disponible dentro de la plataforma.

Fuente: El Universal