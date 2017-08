VIDEO|¡Nace una rara koala blanca en un zoológico de Australia!

Una koala blanca ha nacido en un zoológico del noreste de Australia. La directora de Australia Zoo Wildlife Hospital, Rosie Booth, explicó que no se trata de un animal albino sino de una hembra con el “gen plateado”, probablemente heredado de su madre, Tia.

Albino es un adjetivo que se aplica a los seres vivos que presentan una ausencia congénita de pigmentación, como fue el caso de ‘Copito de Nieve’, que estuvo en el Zoológico de Barcelona desde que fue trasladado desde Guinea Ecuatorial hasta su fallecimiento en 2003. El “gen plateado” presente en la koala recién nacida, en cambio, aclara las partes oscuras.

“En la ciencia veterinaria a menudo se conoce como el ‘gen plateado’ a los animales que nacen con pieles blancas o muy pálidas y, al igual que los dientes de leche, que finalmente se desprenden, recuperan la coloración habitual de los adultos cuando pierden la piel de bebés”, indicó Booth, según la cadena estatal ABC.

Pero el pelaje blanco, además de cautivar a visitantes del zoológico y convertirse en centro de flashes, también llamaría la atención de animales salvajes. “En el reino animal salvaje, en realidad es bastante desafortunado tener una coloración inusualmente pálida porque delata a los animales pese al camuflaje y se arriesgan a ser vistos por los depredadores potenciales”, explicó la doctora.

La pequeña koala todavía no tiene nombre y las autoridades han puesto en marcha una campaña para pedir opiniones al respecto.

Turismo Australia y Zoo Australia, el zoológico donde nació, situado en Beerwah, en el estado de Queensland, ofrecen colaborar con la elección del nombre a través de comentarios de Facebook.

