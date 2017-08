Mike Pence: La gente de Venezuela tiene un futuro de libertad

El vicepresidente de Estados Unidos (EE.UU.), Mike Pence, expresó este miércoles durante un discurso dirigido a venezolanos exiliados en Miami que avizora la “libertad” para Venezuela.

“La gente de Venezuela tiene un futuro de libertad”, aseveró.

“La seguridad y la prosperidad en América Latina significan la seguridad y la prosperidad para EE.UU.”, manifestó Pence, quien instó a los países de la región a que ayuden en el rescate de Venezuela.

Pence recalcó que “estamos de su lado (el pueblo) hasta que la democracia esté restaurada en Venezuela”.

Pence señaló que “EE.UU. seguirá tomando pasos decisivos para asumir el tema de las drogas ilegales (…) las quitaremos de las calles”. Asimismo, afirmó que se reformarán los sistemas judiciales y reconoció que visitar algunos países de Latinoamérica le hizo entender la situación de la región.

Aseguró que en Venezuela se está yendo en sentido contrario a los avances de la región. “Hay dictadura y no democracia, opresión y no libertad, pasado y no futuro”, manifestó.

Destacó que se reunió con Daniela Ledezma, hija del alcalde detenido Antonio Ledezma; con el magistrado Alejandro Rebolledo, así como con madres de jóvenes asesinados durante las protestas.

“El pueblo venezolano sufre día a día (…) Con el presidente Trump, él y yo los escuchamos, estamos con ustedes”, expresó.

Pence apuntó que el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, “respaldó” sus esfuerzos y protege a los emigrantes venezolanos con la orden de solicitarles visa para su ingreso a la nación.

Fuente: Globovisión