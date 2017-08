Hashtag: 10 años del símbolo que cambió la forma de comunicarnos

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno mediático. Literalmente, han cambiado la forma en la que nos comunicamos a diario.

Y cuando decimos la comunicación vía digital se ha transformado tan drásticamente, se nos viene a la mente un amigable símbolo. ¿Te acuerdas para qué se usaba en los 90’s el #?

A nivel global, un promedio de 125 millones de hashtags se comparten, todos los días en Twitter. Éstos ayudan a los usuarios en Twitter a ver qué es lo que está pasando en el mundo y explorar qué es lo que se está hablando en este momento.

Creado por Chris Messina el 23 de agosto de 2017, el # se ha convertido en sinónimo de tendencia y de agrupar temas. Desde eventos sociales a películas, todo lo que se considere tendencia puede ser encontrado gracias a este símbolo.

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?

— ⌗ChrisMessina (@chrismessina) August 23, 2007