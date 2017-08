Cruz-Diez toma las calles de Los Ángeles

El venezolano Carlos Cruz-Diez, uno de los artistas cinéticos más importantes del último siglo, llevó su arte hasta las calles de Los Ángeles, Estados Unidos.

Cruz-Diez, quien el 17 de agosto cumplió 94 años, impregnó las calles de una de las ciudades más famosas del mundo con su arte.

El “color aditivo” del venezolano se ubicó en Grand Avenue y 2nd Street de Los Ángeles.

Imágenes en la red social Twitter muestran la obra del maestro Cruz-Diez en suelo estadounidense.

“Couleur Additive” will take over the crosswalks at L.A. // Color Aditivo tomará las caminerias de Los Angeles pic.twitter.com/erscviAoPf

— Art Nouveau Gallery (@ArtNouveauMiami) 23 de agosto de 2017