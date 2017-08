Cabello aseguró no poseer fortunas en el exterior

El constituyente Diosdado Cabello aseguró que no posee dinero en el exterior, pidió que sea investigado para que se determine si tiene fortunas. “Yo lo he dicho una y otra vez, lo que tenga en el mundo investiguen…por qué en 10 años no investigó a nadie (Luisa Ortega Díaz), porque ella dice que tiene 36 mil casos de corrupción. ¿Dónde están los presos?”, preguntó.

Deploró que Luisa Ortega Díaz no haya investigado al presidente Nicolás Maduro y al Fiscal General designado por la Constituyente Tarek William Saab. ¿Por qué no los investigaste cuando podías?, demandó.

Diosdado Cabello acusó al gobernador del estado Miranda Henrique Capriles de ser el informante de Ortega Díaz.

Destacó que tiene su conciencia tranquila. Expresó su pena por el presidente de Colombia Juan Manuel Santos por apoyar a la fiscal destituida.

Venezuela Atacada

Cabello señaló que la extrema derecha mundial ataca a Venezuela, “tenemos dignidad, los venezolanos no se venden. El país es libre soberana e independiente, en el fondo es un proyecto distinto al capitalismo”.

“Cada día nos sentimos más unidos. La moral chavista no la tumba nadie, estamos obligados a estar unidos. No hay forma de vencer a un enemigo tan poderoso sino tenemos control de la unidad interna”, agregó.

Fuente: Unión Radio