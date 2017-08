Leones armará sus prácticas en la UCV

Los Leones del Caracas afinan detalles para iniciar los entrenamientos de pretemporada a partir del 18 de septiembre. Además a diferencia de años anteriores, las prácticas comenzarán en el estadio Universitario de Caracas y no en campo Venoco en Guacara, estado Carabobo.

“Todavía faltan algunos detalles en lo que respecta al estadio y la logística pero esas son las fechas tentativas”, comentó José Manuel Fernández, gerente deportivo del equipo melenudo.

El directivo señaló que otra novedad es que esta vez el timonel del equipo estará desde el primer día de las prácticas.

“El plan es que Mike (Rojas) esté desde el primer día, al ser un mánager nuevo eso es clave para que pueda ir conociendo la dinámica del equipo, a los jugadores…. Además pienso que entrenar desde el principio en el Universitario también es positivo, desde el punto de vista logístico y de adaptación para los peloteros, al ser un estadio con particularidades”, destacó Fernández.

Yórvit Torrealba (coach de banca), Richard Garcés (coach de bullpen) y Antonio Armas (coach de bateo) también estarían desde los primeros días de prácticas. Mientras esperan que en las siguientes semanas se unan Jason Simontacchi (coach de pitcheo) y Howard Johnson (asistente del coach de bateo). Estos dos últimos harán con Rojas su estreno con Leones.



“Estamos fijando las fechas de incorporación de Simontacci y Johnson, quienes no estarán desde el primer día por compromisos con sus organizaciones”, atizó, José Manuel quien se mostró optimista con la convocatoria inicial a los entrenamientos.

“Que comencemos las prácticas en Caracas y con un mánager nuevo, pienso que será clave para que tengamos una importante afluencia de peloteros desde la primera semana”, comentó.

El “Chucho” desde temprano

En los primeros días de convocatoria se espera la llegada de Jesús “Chucho” Guzmán, quien sería la mayor referencia para los peloteros jóvenes, que estarán luchando para ganarse un cupo en los entrenamientos de pretemporada.

Guzmán, uno de los pilares del equipo en los últimos años,

Álex González en duda

José Manuel Fernández, gerente deportivo de Leones, manifestó que conversó hace unas semanas con Álex González, quien expresó su deseos de jugar un año más con el Caracas. “La decisión está de su lado, Álex va a entrenar y va evaluar cómo se comporta su cuerpo”, dijo Fernández.

Lamentablemente el año pasado tuvo inconvenientes físicos y no pudo despedirse de la mejor manera. Nosotros confiamos en su percepción, si él siente que no puede jugar no lo hará y si cree que puede ayudarnos se colocará nuevamente el uniforme”. González en la pasada zafra sólo pudo disputar nueve compromisos.



Fuente: lider en deportes