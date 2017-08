¡Otra hazaña más! Miguel Cabrera toma el ritmo

El madero de Miguel Cabrera hizo ese sonido que es característico en una buena conexión y se le dibujó una sonrisa en el rostro a Brad Ausmus.

Ese fue un buen swing”

Seguramente era un cuadrangular en cualquier otro estadio de las Grandes Ligas, pero el espacioso Comerica Park lo disminuyó a un doble. Tampoco es para lamentarse, porque fue el batazo de dos bases número 544 en la carrera de Miguel Cabrera, igualando el puesto 32 de todos los tiempos junto a Derek Jeter.

Keep it comin @tigers!!! @MiguelCabrera doubles scoring @jacobyjones23 & Kinsler!!! Tigs now lead 6-1 after 8!!! #LetsHoldEm pic.twitter.com/158HgUivHU

— LuAnn Sheptow (@lushep2) August 20, 2017