José Altuve y Paul Goldschmidt a la caza del MVP

En el medio de la lucha por la postemporada, el premio al Jugador Más Valioso es lo último en la mente de los peloteros.



“Lo único que eso significaría es que probablemente entramos a los playoffs”, dijo hace poco el primera base de los D-backs, Paul Goldschmidt. “Así que sí tendría algo de significado. Más allá de eso, es algo que no tengo en mi cabeza, para nada”.

“Estamos en el primer lugar, eso es más importante”, dijo el venezolano José Altuve, segunda base de los Astros. “Quiero ir a la Serie Mundial. Eso es lo que importa”.

Más allá de lo que digan, Goldschmidt y Altuve podrían ser los favoritos para llevarse el MVP en la Liga Nacional y la Liga Americana, respectivamente.

Al comenzar la jornada del domingo, Altuve lideraba al joven circuito con 6.1 de WAR, mientras que Goldschmidt era segunda en la Nacional con 5.4, apenas por detrás del líder Anthony Rendón de los Nacionales (5.6).

Altuve parece destinado a ganar su tercer título de bateo, y podría ser el segundo pelotero en la historia en liderar a su liga en hits en cuatro temporadas seguidas (Ichiro Suzuki encabezó a la Americana en imparables cada año entre 2006 y 2010). Sólo el novato de los Yankees Aaron Judge (1.014) tenía un mejor OPS que Altuve (.995).

Goldschmidt tiene ritmo para terminar con 38 jonrones y 37 dobles. El domingo amaneció tercero de su liga en empujadas (93) y boletos (80), y cuarto en OPS (1.025).

Ninguno de los dos tiene nada asegurado, pues hay competidores calificados en cada liga, pero en sus respectivos clubes nadie pone en duda su valor.

Goldschmidt y Altuve son similares en un sentido: ambos son peloteros completos. Y sus compañeros no paran de hablar bien de ellos tanto por sus habilidades físicas como por su incansable ética de trabajo.

Otra cosa que tienen Altuve y Goldschmidt en común es el haber tenido que sobreponerse a la cantidad de gente que no pensaba que iban a llegar a donde están hoy.

Altuve fue rechazado por varios equipos, incluido Houston, durante pruebas para jugadores en Venezuela. Pero él siguió yendo y eventualmente los Astros le ofrecieron un contrato, cosa que terminó siendo una de las decisiones más inteligentes que esta franquicia ha tomado.

Goldschmidt sabe a qué se refiere Altuve. 245 peloteros fueron tomados antes que él en el draft del 2009. Cuatro años después, encabezó a la Liga Nacional con 36 jonrones y fue segundo en la votación del MVP.

Como muchas estrellas, Altuve y Goldschmidt son aficionados el uno del otro.

Foto leyenda 1

Goldschmidt y Altuve son peloteros completos

elsiglo