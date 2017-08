Inhabilitaciones serán las que definan a candidatos

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) lo viene advirtiendo. Las inhabilitaciones del Gobierno podrían sacar del juego a sus principales fichas para los comicios de gobernadores, pero luego de que Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), solicitara la lista de los postulados que hayan participado en las manifestaciones de calle de los últimos cuatro meses, la fracción opositora no descarta que apliquen la medida antes de las elecciones primarias, programadas para el 10 de septiembre. Los nombres de los candidatos de esta elección interna podrían definirse por las invalidaciones de la Comisión de la Verdad.

“Sabemos a lo que estamos jugando y estamos preparados ante esta realidad y tantas otras que puedan presentarse. Buscarán caminos oscuros -refiriéndose al Gobierno-, pero mantenemos nuestra firmeza en participar. La Unidad tomará cualquier decisión conforme a la dinámica establecida”, declaró a La Verdad, Émerson Blanchard, secretario de la MUD Zulia, reiterando que una de las opciones es aplicar “candidatos de repuestos” o “comodines”.

Augusto Uribe, analista político, no descartó que las inhabilitaciones u otra acción del Gobierno determinan las primarias. “Es un riesgo que se corre. Podría ser uno de los mecanismos mafiosos a los que nos tiene acostumbrado el régimen. Pretenden alzarse con poder, con tácticas de descalificación del adversario. No hay garantías de que las regionales sean con un mínimo de equilibrio. Aceptarlas es un reto, pero no queda otra que participar para recuperar espacios democráticos”, expuso a este rotativo.

Henrique Capriles, gobernador de Miranda y dirigente del Partido Primero Justicia (PJ), aseguró que el oficialismo le teme a los votos y que por eso “inhabilitan, apresa y persiguen a los dirigente democráticos que saben les darían una paliza”.

Diosdado Cabello, miembro de la ANC, destacó que quienes hayan promovido a la violencia, no pueden ejercer en la política. “¿Qué hará la derecha? No lo sabemos, nadie sabe. Si yo fuese escuálido, Dios me cuide, me ampare, me favorezca, y me libre de todo mal, pero si yo fuese escuálido, uno se preguntaría, y ahora: ¿Qué viene?, ¿con qué van a salir ahora? Pasaron de jugar Pokémon y Candy Crush a dirigir una contrarrevolución”, dijo el psuvista el pasado 7 de agosto.

Guanipa y Rosales en la mira

En el Zulia, el PSUV alistó un informe sobre Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional (AN), y Eveling de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, quienes se perfilan para las primarias de la MUD en la región. El reporte lo pasarán a la Comisión de la Verdad que ya trabaja en una “revisión” de los aspirantes, ya que no podrán postularse quienes “hayan llamado a la violencia”.

Centros para las primarias

Émerson Blanchard, vocero de la MUD-Zulia, notificó que los centros de votación para las primarias serán en las plazas, instalaciones culturales, deportivas e iglesias, tal como lo hicieron en la elección del 16 de julio. Se desconoce si utilizarán los mismos puntos de esa consulta popular. No obstante, eso lo decidirán las comisiones electorales que se instalarán esta semana en cada estado para organizar el proceso. La jornada no estará coordinada por el CNE, sino por los propios partidos.

Fuente: Diario La Verdad