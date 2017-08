Capriles: Yo no tengo ni he tenido ninguna relación con Odebrecht

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles Radonski, aseguró este lunes que no mantiene ni ha tenido “ninguna relación con Odebrecht”, luego de que se conociera la acusación del exdirector de la empresa en Venezuela, Euzenando Azevedo, sobre la entrega de 15 millones de dólares para la campaña del dirigente opositor en 2013.

“Les reitero: jamás he firmado nada ni he tenido relación con Odebrecht, quien puede hablar de eso es el gobierno. Ellos (gobierno) hacen eso para no rendir cuentas”, reiteró el mandatario regional en su acostumbrada alocución vía web.

Capriles denunció que el caso ha sido sacado a la luz pública para tratar de desprestigiarlo, por lo que sentenció: “Yo no tengo, ni defiendo grupos económicos, ni le pago facturas a nadie; ningún medio me dice qué tengo que decir o hacer. Los factores de poder nunca han estado conmigo, porque no soy marioneta de ellos”.

Además, el gobernador de Miranda rechazó la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) con la que asumen las competencias legislativas de la Asamblea Nacional.

Fuente. Globovisión