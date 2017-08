“Operación morrocoy” para la importación

Desde el pasado 15 de agosto, los equipos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional tienen permiso para comenzar las negociaciones con los equipos de las Grandes Ligas para contratar a los jugadores importados. Sin embargo, para esta fecha, la oficina de MLB en Nueva York no ha dado una respuesta a dichas solicitudes para iniciar este proceso, causando demoras y molestias en las oficinas criollas.

“Este año ha sido muy difícil negociar con los importados y hemos conseguido distintas trabas en el proceso”, comentó vía telefónica Nelson Poggioli, gerente deportivo de los Tigres de Aragua. “Todos los equipos de la Liga han metido sus respectivas solicitudes para iniciar el proceso a las oficinas de MLB en Nueva York, pero aún no han pasado la comunicación para saber si fue negada o aprobada dicha solicitud”.

A estas alturas de la pretemporada, ninguno de los ocho equipos que conforman la LVBP han confirmado a algún jugador foráneo proveniente del sistema de MLB.

Rafic Saab, gerente de operaciones de beisbol para Latinoamérica de los Rangers de Texas, reconoce que su organización no ha tenido el visto bueno para iniciar el proceso de negociación de sus jugadores con los equipos criollos.

“Básicamente nosotros tenemos muy buenas relaciones con la LVBP, pero hasta ahora no tenemos luz verde para negociar a nuestros peloteros en Venezuela”, soltó el alto ejecutivo de los Rangers. “Estamos esperando una recomendación a través de un comunicado que nos va a dar MLB. Cada organización tomará la decisión de acatar o no esa recomendación, yo diría que lo que más preocupa a los equipos de Grandes Ligas es salvaguardar la integridad de los peloteros. Si todo mejora y los equipos se comprometen a proteger a nuestros peloteros, no tendremos ningún problema en ceder a nuestros jugadores”.

A pesar de que esta demora se ha extendido más de lo acostumbrado en estos casos, varios gerentes no pierden la calma ante la incertidumbre que ha generado este tema. “Esperamos que pronto se solucione este tema”, soltó el gerente deportivo de los Leones del Caracas, José Manuel Fernández. “Esperamos que los permisos lleguen pronto para continuar haciendo nuestro trabajo de manera más rápida”.

“Todavía es temprano”, comentó el presidente de los Navegantes del Magallanes Roberto Ferrari. “No nos preocupa la situación, pero sí estamos esperando la respuesta de los equipos. Todavía hay tiempo para negociar”.

“Ha sido un proceso duro”, soltó Pedro Mena, gerente deportivo de Caribes de Anzoátegui. “Nosotros hemos tenido la aprobación de algunas solicitudes, pero con muchas dificultades en la negociación. Si sigue así, tendremos que seguir buscando peloteros en las ligas independientes”.

Fuente: Meridiano