Cabello: AN debe salir del desacato para que comience a trabajar

El constituyente Diosdado Cabello aclaró este viernes que el Poder Legislativo no ha sido disuelto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y que podrá asumir funciones de control “siempre y cuando salga del desacato”.

“Ellos deben reconocer la ANC, deben salir del desacato y deben seguir el rol verdadero que tiene una Asamblea Nacional, que no tiene nada que ver con dar un golpe de Estado sino que tiene una corresponsabilidad con el resto de los poderes para que el Estado funcione”.

Destacó que en la medida en que el parlamento “reconozca la ANC comenzarán las cosas a funcionar”.



“Ellos pueden seguir trabajando sin ningún tipo de problemas, hay funciones de control que pueden asumir, siempre y cuando salgan del desacato”.

Explicó que para la ANC se trata de “un hecho de Estado”, ya que “se requiere una estructura que funcione” ya que “muchas de las cosas que ocurren en este país tienen que pasar por el Poder Legislativo; lo que no puede ocurrir es que un país se paralice porque hay un Poder Legislativo que no trabaje, un Poder Legislativo que esté en desacato que no ha entendido que existe una Constitución y una ley”.

“No podemos permitir que haya un Estado fallido, por eso asumimos algunas de la funciones de Asamblea Nacional (…) en defensa de la patria y en defensa del Estado venezolano”.

Según Cabello, “esto contribuye a la paz del país” y reiteró que “no está siendo para nada desaparecida la Asamblea Nacional (…). Los que son diputados siguen siendo diputados, nadie ha sustituido ni ha abolido”.

Finalmente, destacó que quienes componen la AN deberán solicitarle a la directiva de la ANC un permiso para sesionar en el Palacio Federal.

fuente: globovisión