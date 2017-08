Paulinho oficialmente pertenece al FC Barcelona

Tres temporadas en China, parecían marcar los capítulos finales en la historia futbolística de Paulinho. Pero una inminente reaparición con la Selección Brasil en 2017 y su desempeño en el club, hicieron que el Barcelona se detuviera a mirar el mercado chino y le ofreciera 40 millones de euros. Hoy por hoy ya pertenece al equipo azulgrana.

Este jueves, la directiva del FC Barcelona dio a conocer el cuarto fichaje más caro en la historia del club, igualado con el de David Villa, por el mediocampista brasileño, proveniente del Guangzhou Evergrande chino.

“Los retos se tienen que afrontar con valentía. Intentaré hacer mi trabajo y estoy preparado. Venir aquí es un sueño”, dijo Paulinho, en la rueda de prensa de su presentación con el club catalán, que se realizó tras el reconocimiento médico del brasileño.

El oriundo de Sao Paulo llega al Barcelona justo un año antes de la celebración del Mundial de Rusia, en el que espera como ahora, ser parte de la selección que dirige Tite.

“El hecho de que mi fichaje se haya dado muy cerca del Mundial no me preocupa, pero me da más motivación para trabajar en mantenerme con la selección”, precisó el centrocampista de 29 años.

Paulinho, que lucirá el dorsal 15 en el equipo azulgrana, cataloga su fichaje como “un sueño hecho realidad” y aseguró que no le interesa el dinero que podría recibir, puesto que recibió oferta más caudalosa.

“Las cantidades monetarias en este momento no me interesan. Este sueño que tanto había buscado se ha hecho realidad. Me esforzaré al máximo”, cerró.

???? Paulinho: "Es un momento especial para mí. Agradezco mucho al Barça el esfuerzo. Muchas gracias a todos" #FCBlive #ForçaBarça pic.twitter.com/JrwtRoIfEr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 17, 2017

Fuente: Meridiano