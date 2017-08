FOTO+VIDEO|¡Nace en China un cochinillo mutante!

La imágenes de un cochinillo mutante que recientemente nació en una granja de la ciudad china de Linyi se han vuelto rápidamente virales en los medios asiáticos dado el chocante aspecto del animal, que vino al mundo con dos cuerpos y ocho patas. Las malformaciones desconcertaron al propietario de la granja, Gao Baiqi, que confesó que “nunca había visto nada parecido”, informa Ibtimes citando al portal Asia Wire.

'Mutant pig' with two bodies and eight legs born on farm. https://t.co/CpVRMFAtg6 pic.twitter.com/epT5qn8YCj

— LADbible (@ladbible) August 14, 2017