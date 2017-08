Darwin Machís: “me siento importante”

El delantero venezolano del Granada, Darwin Machís, afirmó hoy que la Segunda División española, que comienza este fin de semana, es tan igualada que difícilmente tiene favoritos para ascender, pero se declaró ilusionado con el rol que viene adquiriendo en los planes del entrenador José Luis Oltra.

“Me siento importante en este nuevo proyecto”, dijo al programa Conexión Goleadora, de la radio Deportiva 1300 AM.

Machís, quien espera obtener “en los próximos días” la nacionalidad española, una condición con la que espera afianzarse en la lucha por una plaza de titular, dijo que “ahora mismo” solo se concentra en “hacer goles y cumplir los objetivos” que se ha trazado el Granada con el proyecto de Oltra en esta temporada, que calificó como “ilusionante”.

“El tema de la nacionalidad me ha perjudicado un poco, pero yo lo he tomado con mucha paciencia. Lo importante es que en los equipos que he estado he demostrado que puedo jugar en la Primera División en España“, manifestó el jugador nacido hace 24 años en Tucupita.

La temporada pasada jugó cedido en el Leganés pero al acabar la campaña regresó al Granada.

Sobre LaLiga 2 dijo que “es una categoría muy igualada”.

“No se puede decir que haya equipos favoritos para ascender porque estaríamos mintiendo”, declaró.

“No sé que otra Segunda División puede ser tan igualada y tan competitiva como la de España“, puntualizó.

Fuente: EFE.