¡Osmariel Villalobos se despidió de Portada’s!

Luego de convertirse legalmente en la señora de Galavis, Osmariel Villalobos se despidió oficialmente del programa Portada’s, magazine que la acogió durante cinco años luego de su participación en las filas del Miss Venezuela.

La noticia la dio a conocer el miércoles 16 de agosto, durante un contacto vía telefónica con sus ex’s compañeros. Osmariel solicitó ante su equipo de producción que deseaba despedirse de ellos a través de una llamada, pues a su juicio las despedidas siempre resultan muy dolorosas y difíciles.

Asimismo, Villalobos posteó una fotografía en su cuenta en Instagram, acompañada del texto. “Me queda un gran camino por recorrer ahora al lado de mi esposo, las despedidas siempre me han resultado dolorosas y difíciles por eso preferí que se quedaran con el recuerdo de la bella bienvenida que con mucho amor y trabajo me hicieron en Portada’s. Gracias es lo que resta decir, a mi público venezolano y seguidores que siempre me han apoyado, a mis jefes, a mis compañeros de trabajo, a mis amistades y a mi familia por tanto amor y comprensión.Nunca pensé que mi despedida fuese tan rápida pero ahora mis prioridades han cambiado y es momento de empezar a cristalizar otros sueños y metas. Los amo y gracias por tanto”, escribió.

Recordemos que durante una entrevista hace varias semanas Osmariel acotó “Si ya yo quiero formar una familia al lado de mi esposo, pues tengo que decidir irme de Venezuela, porque Juan Pablo no tiene nada que hacer en Venezuela, y él tiene mucho trabajo en los Estados Unidos”.

Fuente: Ronda