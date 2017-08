Murió charcutero tras ser lanzado de una camioneta de pasajeros

En menos de un mes se registra una segunda tragedia en el municipio Lamas, cuando un grupo de antisociales abordó a una camioneta de transporte público con destino a la ciudad de Maracay y en plena marcha sometieron a los usuarios de la unidad para despojarle de sus pertenencias personales y dinero en efectivo.

La señora Ana Beatriz Medina, en una actitud de ira y haciéndole un llamado de consciencia a la Policía de Aragua a reforzar los dispositivos de seguridad dentro del municipio, identificó a su hijo como Rafael Ricardo Guevara Medina, de 33 años de edad, de oficio charcutero y domiciliado en el barrio Andrés Eloy Blanco en Santa Cruz.

Manifestó que el ciudadano salió de la residencia a eso de las 6:00 de la mañana del sábado 5 de agosto con destino a su trabajo y en el trayecto dos antisociales se montaron en el colectivo.

Seguidamente el conductor del transporte público siguió su ruta, pero a los pocos metros lo encañonaron, obligándolo a no detenerse bajo ningún concepto, ya que de lo contrario sería “plomeado” y además obligaron a los usuarios a entregar celulares, carteras, paquetes que llevaban entre sus manos y demás cosas de valor.

Tratando de evitar que no le robaran sus cosas personales, “mi hijo lanzó, a través de la ventana del vehículo de pasajeros, su bolso, donde llevaba la comida y demás objetos”.

“Esa acción irritó a los ladrones y éstos conminaron al transportista a acelerar la camioneta, cuando de pronto, ante la mirada de las personas que viajaban en la camioneta, arrojaron a mi hijo en plena marcha”. El percance sucedió en el sector La Frontera entre Santa Cruz y Palo Negro.

Tras caerse, Ricardo Guevara se golpeó fuertemente la cabeza contra el pavimento; detrás de la unidad se desplazaba un taxista, quien en un gesto de buen samaritano se acercó hasta la sede de Protección Civil solicitando la ayuda de los paramédicos.

De allí lo refirieron hasta el Hospital Central de Maracay, falleciendo a eso de las 11:00 de la mañana de ese día, narró la angustiada madre. Para el momento de la tragedia, “yo me encontraba de viaje por la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira, buscando mis medicinas para la tensión”.

Al regresar a Maracay, “los vecinos me alertaron que mi hijo había desaparecido misteriosamente. Ante esa noticia, comencé a buscarlo por los comandos policiales y demás cuerpos de seguridad del Estado venezolano sin ningún resultado favorable”.

“Cómo no obtuve información sobre el paradero de mi muchacho, me dirigí este sábado al Hospital Central de Maracay, en donde me dieron la infausta noticia de su muerte. Me relataron cómo sucedieron los hechos”.

“Yo, Ana Beatriz Medina, mayor de edad y domiciliada en Aragua, quisiera que mi denuncia sensibilizara a los cuerpos policiales y se emprendiera un trabajo efectivo que contribuya a disminuir los robos en las camionetas de transporte público”.

Con la muerte de Guevara Medina, suman dos los fallecidos en tales circunstancias. El primer caso le correspondió a una profesora que trasladaba a su sitio de trabajo, cuando la arrojaron de un vehículo en marcha.

LUIS ANTONIO QUINTERO | elsiglo

fotos | RAFAEL LOZADA