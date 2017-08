Hackers filtran más episodios robados de series y HBO responde

HBO sigue sufriendo las secuelas de su hackeo, en donde, según aseguran los ladrones digitales, estarían a punto de liberar algunos episodios inéditos de la reciente temporada de Game of Thrones.

Durante la última semana circuló la versión de que HBO habría ofrecido una suma mínima como rescate para evitar que siguieran las filtraciones. Pero ahora, tras la liberación de más episodios de Curb Your Enthusiasm, Insecure, Ballers y hasta The Deuce, la compañía ha lanzado su primera declaración oficial.

Un portavoz de HBO, para Variety, ha rechazado ahora, de manera formal, que la firma haya entrado en negociaciones con los ladrones, sino todo lo contrario, ya están resignados:

No estamos en comunicación con el hacker y no vamos a comentar cada vez que se publique una nueva filtración. El hacker puede seguir extrayendo fragmentos de información robada en un intento de generar atención de los medios de comunicación, y ese es un juego en el que no vamos a participar.

“Obviamente, ninguna empresa quiere que sus propiedades registradas sean robadas y publicadas en internet. La transparencia con nuestros empleados, socios y el talento creativo que trabaja con nosotros ha sido nuestro enfoque durante todo este incidente y seguirá siendo nuestro enfoque a medida que avanzamos.

Este incidente no nos ha disuadido de asegurar que HBO siga haciendo lo que mejor sabemos hacer”

Ahora el escenario parece haber cambiado, y HBO habría aceptado, de manera oficial, que las filtraciones de todo lo robado seguirán en marcha, siendo su principal preocupación la información personal y privada de sus empleados y actores, más que las series.

Fuente: fayer wayer