VIDEO|Entérate por qué el actor de Game Of Thrones es odiado por los fanáticos

La fiebre por Game Of Thrones continúa formando escándalos en todo el planeta, hace poco con el capítulo The Spoils of War todos los fanáticos de la serie enloquecieron las épicas escenas incendiarías donde Daenerys Targaryen se enfrentó al ejército de los Lannister.

Jerome Flynn, quien interpreta al mercenario Bronn habló sobre esta última entrega de la serie. El actor contó que tras el ataque de su personaje a Drogon, con el arma diseñada por el maestre Qyburn, conocida como ‘El escorpión’, la relación con su cartero se vio afectada.

“Mi cartero no me habla porque le disparé al dragón”, dijo a Making Game of Thrones, blog oficial del show.

En una escena del episodio 4 de la temporada 7, llamada “Botines de guerra”, el mercenario le clava una lanza a Drogon y lo hiere. Entonces, al reptil no le queda otra opción que bajar a tierra, con Daenerys en su lomo.

El actor británico se refirió al rechazo que ha recibido por parte de los fanáticos luego de haberse estrenado el capítulo 07×4

“Desde el día en que la batalla fue emitida, he sido poco popular, tengo que decirlo”, señaló. Además, contó que, en verdad, disparó “El escorpión”: “Sí, disparé esa cosa, así que fue real. Los armeros del show son unos genios y tratan de hacer todo tan auténtico como sea posible. Probablemente, es el arma más chévere con la que voy a poder jugar”.

De igual forma, Flynn aseguró que le encantaron las tomas de Drogon en el capítulo.

“Cuando lo vi, estaba sorprendido. Pasé semanas en esa secuencia, pero estaba en el borde del asiento, la adrenalina corría. Realmente, (los productores) lo hicieron muy bien”, indicó.

fuente: el farandi