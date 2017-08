¡Productores de “Annabelle: La Creación” tuvieron que llamar a un sacerdote!

El Conjuro fue todo un fenómeno cuando se estrenó, y uno de los elementos más escalofriantes fue la muñeca Annabelle, libremente inspirada en una muñeca real supuestamente poseída. Fue tal el éxito de este “personaje” que poco después fue estrenado un malogrado spin-off dedicado a la muñeca: Annabelle, Sin embargo, este año llega a los cines una versión que ha gozado de mucho mejor recibimiento entre los críticos: Annabelle 2: La Creación, dirigida por David F. Sandberg, a quien le debemos Cuando las Luces se Apagan.

En una reciente entrevista con The National Student, David F. Sandberg compartió algunas anécdotas del set y algunos de sus pensamientos sobre Annabelle 2: La Creación y lo sobrenatural. Primero dijo que se la pasó muy bien filmando Annabelle 2: La Creación, y alabó el trabajo de su equipo, además de confesarse fan de James Wan y El Conjuro, pero luego contó cómo un sacerdote tuvo que ir a bendecir el set por los temores de la actriz mexicana Stephanie Sigman:

Personalmente no creo en lo sobrenatural y cosas así. No me asusto por eso -era más el reparto. Stephanie dijo: ‘¡No quiero tocar esa muñeca, es demasiado espeluznante!’ Entonces ella escuchó que en El Conjuro y El Conjuro 2: El Caso de Enfield el set fue bendecido por un sacerdote, y ella estaba como “tenemos que hacer eso en esta película”. ¡Así que lo hicimos! Teníamos un sacerdote que venía a bendecir el set y luego era más fácil lo de tocar la muñeca, aunque ella nunca se sintió muy cómoda con ella.

La historia de Annabelle 2: se centra en un fabricante de muñecas y su esposa, cuya única hija muere trágicamente. Años después del suceso, la pareja recibe a varios huérfanos y a una monja en su casa, quienes pronto se convierten en el objetivo de la creación poseída del artesano: Annabelle. La película tendrá su estreno en México el próximo 17 de agosto.

