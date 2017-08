CNE ordena a Junta Nacional Electoral reprogramar elecciones de gobernadores

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se pronunció en relación al decreto constituyente que adelanta elecciones de gobernadores para el mes de octubre de este año.

“Hemos estado trabajando para iniciar esta reprogramación”, expresó.

En este contexto, la máxima autoridad del Poder Electoral ordenó a la Junta Nacional Electoral iniciar el proceso de reprogramación para la elección de gobernadores.

Lucena también señaló que hay lapsos que son perentorios, por lo que se estableció que las presentaciones de candidatos será desde este domingo 13 hasta el lunes 14.

“Los lapsos que han de cumplirse esta semana son los lapsos de postulaciones, domingo 13 y lunes 14, que han de hacerse en las juntas regionales correspondientes las cuales están listas para comenzar a recibir las postulaciones”, dijo.

Detalló que la posición en boleta se hará el 17 de agosto en todo el país, y en orden regionales, el día 18 de agosto.

Sin embargo, la presidenta del CNE no reveló cuál será la fecha del proceso electoral e indicó que se encuentran trabajando en establecerla.

Lucena destacó los pasos a seguir de quienes desean postularse a dichas elecciones entre otros detalles sobre el proceso.

Fuente: Globovisión