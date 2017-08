Un campeón de fisicoculturismo muere al intentar realizar un salto hacia atrás

Un campeón de fisicoculturismo de Sudáfrica ha muerto después de intentar realizar un salto hacia atrás y caer de cabeza durante un concurso celebrado el pasado fin de semana en su país, informa la revista africana ‘Muscle Evolution‘.

Sifiso Lungelo Thabete, campeón de la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB, por sus siglas en inglés) en la categoría de menos de 23 años y de 75 kilogramos, intentó entretener al público y acabó mal: no giró lo suficiente en el salto, y cayó con todo su peso sobre el cuello. El incidente fue captado por una cámara y dejó atónita a la audiencia.

El primer hombre que atendió al deportista levantó sus piernas antes de que otros se sumaran para ayudar, pero todo fue en vano. Según el medio, la comunidad de fisicoculturistas estaba “consternada y entristecida” por la noticia.

En el minuto 8:27 del siguiente video se puede ver al atleta completar la pirueta en un concurso disputado previamente.

A little reminder… Your Brain has no muscles to protect it.. Keep your head safe all the time. Avoid getting hit on your thinking machine pic.twitter.com/LT1BKXILMr

— Renzo_Gracie_BJJ (@RenzoGracieBJJ) 9 de agosto de 2017