A Snapchat se le agota el tiempo

Snap Inc. es la compañía tras la cual se esconde la red social que un día fue la referente en cuanto a contenido efímero se refiere. Ayer, esta anunciaba los resultados trimestrales de la compañía y mostraba a una Snapchat que ya no convence a los inversores y que no consigue dar con la tecla (quizá porque no exista) para hacer frente de una manera sólida a Instagram Stories, la creación de Facebook que ha dejado en cueros a esta primera.

Los directivos de Snapchat anunciaban hace unas horas que la aplicación ha experimentado un aumento de 7 millones de usuarios activos a diario respecto al trimestre anterior, situando la cifra en los 173 millones y no llegando a las expectativas marcadas, que esperaban al menos otros 3 millones más. Tener 173 millones de usuarios al día no sería una tan mala noticia si no fuera porque tanto Instagram Stories como WhatsApp Status elevan su total a los 250 millones. Quizá Snapchat podría haber hecho algo más que lanzar las Spectacles -unas gafas para grabar las historias y que experimentan una caída del 35% en sus ventas- mientras sus rivales ganaban terreno.

Los ingresos crecen respecto al año pasado, pero también lo hacen las pérdidas. Si hace doce meses estas eran de 116 millones, ahora son de 443 millones, en una escalada que se debe en buena parte a la ingente inversión que se está haciendo en desarrollo y marketing. A esto hacía referencia Evan Spiegel, CEO de la compañía, durante la comunicación de los resultados.

Continuamos invirtiendo en el apartado de la creatividad con nuevas lentes y herramientas. Estamos centrados en los efectos de la cámara frontal para los selfies, pero este trimestre hemos anunciado un producto diseñado para la cámara trasera llamado World Lenses, y hemos trabajado duro para construir la tecnología subyacente para reconocer el mundo y situar a los objetos interactivos y las experiencias en el centro de esto. Aún está comenzando, pero disfrutamos mucho viendo a nuestra comunidad interactuar con las World Lenses.

Pese al optimismo a que los directos parecen mostrar cierto optimismo ante los resultados, lo cierto es que la visión de los inversores es bien diferente, provocando una caída en Bolsa de un 15% tras conocerse las cifras. Esto se ha convertido ya en una constante desde la salida de Snap Inc. al mercado, consumiéndose en cada nuevo trimestre las opciones reales de Snapchat frente a las plataformas de la competencia.

Fuente: Hipertextual