Nueva edición limitada del One Plus 5 viene con 64 GB

Pocas semanas después de su estreno, One Plus 5 lanza un nuevo color. Ahora se puede comprar en edición Soft Gold, una versión muy esperada en el mercado asiático pero cada vez con más aceptación en el mundo occidental. Salió el 8 de agosto en versión de 64 GB de memoria y 6 de RAM por 479 euros.

Desde hace dos semanas se contemplaba la posibilidad de un nuevo modelo o alguna modificación. Ahora se confirma el nuevo color.

Otra novedad, menor, es el modelo Slate Gray, se podrá comprar en versión de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento por 539 euros.

El catálogo de One Plus actual ofrece tres modelos: One Plus 3, 3T -una modificación menor- y 5, el último y más potente, primero de la casa en poner doble cámara.

El One Plus destaca, además de por su precio, por dos características que lo hacen especial. Su cargador Dash, el más rápido del mercado, siempre que se use tanto el adaptador de corriente como el cable. Y su cámara, con doble lente y resultados de 20 megapíxeles. Por primera vez permite hacer zoom óptico y mantiene una aplicación que da control al usuario, simulando el de las cámaras reflex.

