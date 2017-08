Félix Hernández quiere regresar pronto a su trono

Marineros de Seattle están metidos de lleno en la pelea por uno de los comodines de la Liga Americana (actualmente son los dueños del segundo wildcard), y lo han venido haciendo sin el aporte fundamental de una de sus máximas estrellas: Félix Hernández.

El derecho venezolano no está teniendo la mejor de sus temporadas y ha tenido que lidiar con molestias durante todo el año, por lo que Seattle se ha tenido que apoyar en otros brazos para mantenerse arriba en la tabla.

Justamente el fin de semana pasado, Hernández fue mandado a parar por su equipo y reingresó en la lista de lesionados de 10 días, por problemas en su hombro de lanzar. El venezolano tenía un estimado de tres a cuatro semanas de ausencia, pero un tratamiento de plaquetas hace que el diestro esté optimista con su regreso a la acción.

“Todavía estoy molesto”, expresó Hernández. “Estoy tratando de calmarme, tratando de sonreír para esconder lo que realmente estoy sintiendo. Sólo espero mejorar y tratar de ayudar a este equipo a llegar a la postemporada”.

“El rey”, quien ostenta récord de cinco victorias y cuatro derrotas, con 4.28 de efectividad (segunda vez en su carrera que supera los cuatro puntos de efectividad), nunca ha podido diputar una postemporada con Seattle, por lo que las expectativas de poder hacerlo este año son altas.

Hernández no quiere perderse la oportunidad.

“Ellos dicen que es lo mismo (lanzar en postemporada), pero no sé”, dijo el lanzador venezolano, quien perdió casi dos meses con una bursitis en el mismo hombro a principios de temporada. “Me dijeron tres o cuatro semanas, pero pienso que puedo estar de vuelta antes. Sólo tengo que ser cuidadoso y no apurarme demasiado, porque me siento bien. El día que lancé en Texas me sentí bien. Al día siguiente sentí algo en el hombro, pero antes de eso no había tenido problemas”.

El talentoso derecho de 31 años espera llegar a tiempo para acompañar a su equipo en un final de temporada más que reñido, en el que “sus” Marineros (59-57) se encuentran a 13 juegos de Houston en el Oeste de la Americana, pero igualan en el segundo comodín con los sorpresivos Rays de Tampa Bay, dos juegos y medio por detrás de Yanquis de Nueva York.

Con información de lasmayores.com