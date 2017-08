Cancillería de Perú descartó reunión con Maduro

El canciller de Perú, Ricardo Luna, descartó la invitación planteada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reanudar el diálogo político en Latinoamérica, a su juicio es una invitación informal sin claridad.

“Esta invitación no está hecha con claridad, no se sabe cuál es la temática, no se sabe a quién está invitando, ni para qué, ni por qué”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores.