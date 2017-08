Sorprendidos vecinos de Las Tejerías por llegada de alimentos regulados

Los habitantes de Las Tejerías, municipio Santos Michelena, dijeron estar sorprendidos con el aumento de la distribución de rubros a la jurisdicción, donde se forman las enormes colas a fin de lograr obtener los productos.

Ante eso, Wilman Arreaza comentó que aspiran a seguir recibiendo los productos, en vista a que muchos fueron los meses que no conseguían nada, por lo que les tocó ingeniárselas para la alimentación diaria.

“Hemos visto que desde la semana pasada están vendiendo pasta, han traído harina precocida y otros artículos, que los venden a precio justo en los comercios y nos parece bien, pues cuando no llegaba esta distribución, muchos compramos bachaqueado. En mi caso me tocó pagar 3 harinas por 28 mil bolívares y todo caro, lo que nos da un duro golpe al bolsillo, porque siempre no tenemos el dinero para gastar tanto”, indicó Arreaza.

Gisela Díaz también apoyó la denuncia contra la especulación, pues “es mucho lo que cobran los bachaqueros por un producto, por eso creo que en esta zona debe ser controlado ya que se aprovechan de la necesidad. En las casas toca estirar la comida para sobrevivir porque no todo el tiempo tenemos la suerte de comprar en los supermercados”.

Por su parte, Olga González dijo que les alegra cuando ven llegar los artículos al municipio, debido a que por la escasez les ha tocado dirigirse a otras jurisdicciones en busca de lo necesitado.

Los habitantes de Las Tejerías, señalaron que no están de acuerdo con el sobreprecio, es por ello que aspiran que la venta de rubros se mantenga en los supermercados, donde se colman de paciencia para comprar cada vez que llega.

YASMIRA GUEVARA | elsiglo

fotos | JOSÉ ROMERO