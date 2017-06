Nuestra Vinotinto sub-20 a un paso del triunfo mundial

El Estadio Mundialista de Suwon, ubicado en el norte de Corea del Sur, será el escenario donde la selección nacional sub-20 dispute, por primera vez en la historia del fútbol venezolano, una final de un torneo FIFA cuando enfrente este domingo a Inglaterra.

Los dirigidos por Rafael Dudamel, invictos en toda la justa en seis presentaciones, arribaron la mañana de este viernes a Suwon para preparar el partido que se jugará a la 6:00 de la mañana (hora de Venezuela).

La oncena vinotinto enfrentará en Suwon a una selección inglesa que despachó en semifinales a Italia 3-1 y que, al igual que Venezuela, se mantiene invicto en el torneo. Los leones cuentan con 11 goles a favor y tres en contra, mientras que los venezolanos llegan a la final con 14 goles y apenas dos en contra.

Los chamos sub-20 llegarán Suwon como la mejor selección ofensiva del torneo con 110 intentos y un promedio de 18,3 intentos por partido. Tienen, además, un promedio de efectividad de 5,8 en goles y de los 14 marcados, 10 fueron producto de jugadas y 4 a través de balón parado.

Desde el momento en el que vencieron a Uruguay en semifinales en la tanda de penales 4-3, la plantilla vinotinto, en medio de la algarabía en el vestuario, no dejó de pensar en su próximo y último choque, en el que se plantaron la meta de agrandar la gesta y alzar la copa del mundo.

“Estamos mentalizados así (en ser campeones del mundo). Si no pensamos en eso va a ser un fracaso”, dijo el arquero Wilker Faríñez al equipo de prensa de FIFA.COM. “Personalmente me lo tomaría un poquito así porque estamos ante una oportunidad que no podemos desaprovechar”.

Los criollos se metieron en la final luego de vencer en un agónico choque al conjunto celeste, que ganaba el partido 1-0 hasta el minuto 90+1, cuando Samuel Sosa empujó el balón a las redes con un zurdazo de tiro libre para extender el juego a prórroga y luego a penales.

Ese partido, de acuerdo con el mandamás de la selección, demostró cuanto ha crecido el fútbol venezolano, cuya participación más insigne hasta ahora en un torneo FIFA había sido el cuarto lugar obtenido en la Copa América 2011 por la selección absoluta masculina. En lo que corresponde a la categoría sub-20, hace ocho años el equipo llegó a octavos en Egipto 2009.

“Tenemos que tener presente que somos Venezuela. Que somos un equipo, un país, que viene en crecimiento y estar en una final del mundo es un cambio que estamos buscando desde hace tiempo. Nos venimos creyendo que este es nuestro momento desde hace dos años y medio”, insistió Faríñez, quien es el mejor guardameta de la justa con 13 paradas y dos goles en contra.

En la primera fase, la selección se afianzó como líder del grupo B, con nueve puntos, diez goles anotados y ninguno recibido. En su debut vencieron 2-0 a Alemania, luego golearon 7-0 a Vanuatu y cerraron con una victoria 1-0 ante México.

En octavos venció a Japón en prórroga con un gol de cabeza del capitán Yangel Herrera en el minuto 108, y en cuarto despacharon a Estados Unidos 2-1, también en prórroga. Ya en semis doblegaron a los charruas.

fuente: avn