Capriles aplaude declaraciones de la Fiscal sobre la Constituyente

El gobernador del estado Miranda (centro) de Venezuela, el opositor Henrique Capriles, aseguró hoy que el proceso de Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente del país, Nicolás Maduro, será usado para “cortar cabezas”.

“Ellos han dicho para qué quieren la constituyente, es para cortar cabezas, para sacar a la fiscal. No he escuchado a ninguno del gobierno decir que esa constituyente sea para que haya comida y medicinas, es solo para cortar la cabeza de la Fiscal y cualquiera que no comparta sus decisiones”, dijo el opositor.

En declaraciones a la prensa ofrecidas al inicio de una manifestación opositora en Caracas, el excandidato presidencial aplaudió la actitud de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que pese a ser vinculada al chavismo, ha fijado públicamente su posición contra la constituyente.

“Si miembros del Ministerio Público y si otros magistrados asumen la Constitución y defiende los derechos de los venezolanos, se lo vamos aplaudir”, dijo el opositor.

El vicepresidente ejecutivo venezolano, Tareck el Aissami, ha puesto fecha a la salida de la fiscal general del Ministerio Público, una vez que la Asamblea Constituyente sea electa y tenga la facultad de dictar decisiones por encima de cualquier otro poder del estado constituido.

Este proceso ha subido la tensión del país, que desde el pasado 1 de abril experimenta una ola de manifestaciones a favor y en contra del Gobierno, algunas de las cuales han degenerado en hechos violentos que han dejado, según la Fiscalía, 67 muertos, más de mil heridos y al menos 422 detenidos.

Fuente: EFE