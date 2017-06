Nuevo método de suplantación de identidad en redes sociales

Que el mundo entero está pasando por un momento complicado en cuanto a cuestiones sociales no es ninguna novedad, pero lo que sí es nuevo es la manera en como estamos comunicando, y a veces, incluso, organizando estos hechos. Internet nos ha ayudado enormemente a solucionar diversos problemas sociales en todo el planeta, porque más allá de los típicos activistas de Twitter, no hay que olvidar que fueron las redes sociales quienes ayudaron a facilitar el proceso de la Primavera Árabe en 2010, entre varias otras manifestaciones sociales que, de no ser por la red, no hubieran resultado exitosas.

Bajo este escenario es que los gobiernos han tratado de vigilar la red con resultados bastante diversos, recurriendo a distintos métodos para lograrlo. Una de esas decisiones, aparentemente, incluye el hackear perfiles de redes sociales pertenecientes a múltiples líderes de opinión para emitir comunicados de sus detractores políticos, hecho que se ha repetido en demasiadas ocasiones a lo largo del último tiempo.

A modo de ejemplo, en enero recién pasado, el perfil de Twitter de la periodista venezolana Milagros Socorro fue hackeado por personas de las cuales, aún hoy, nada se sabe. Mientras duró el secuestro de su identidad, se publicaron distintos mensajes que apoyaban -de cierta manera- al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, con un modus operandi bastante particular.

Según recoge Access Now, el método del Doubleswitch consiste en robar perfiles de Twitter, Facebook y/o Instagram, cambiarles las direcciones de correo y nombres de usuario, registrar cuentas nuevas con el username que queda disponible y comenzar a emitir mensajes de corte político o social, dependiendo de quién sea la persona afectada por este hurto de identidad digital. En múltiples ocasiones, los sitios originales son eliminados de manera definitiva, lo cual hace imposible que las víctimas recuperen sus páginas, incluso cuando las empresas detrás de estas plataformas suelen colaborar en este tipo de casos.

La misión principal, como podríamos intuir a estas alturas, es claramente acallar a aquellas personas que se oponen a un régimen determinado, tal como fue lo que ocurrió con Socorro, así como también esparcir noticias falsas por medio de perfiles chequeados como verídicos, con el fin de mover masas hacia determinadas acciones (algo que no ocurre siempre, ya que estos hechos suelen descubrirse rápido).

El llamado que hace Access Now, organización que ha seguido atentamente este actuar en diversos casos a lo largo y ancho de Internet, es a asegurar las cuentas con todas las medidas de seguridad posibles, incluso cuando aún no esté totalmente clara la metodología para acceder a estos perfiles, además de, obviamente, cuidarse de los links sospechosos para evitar el phishing. También es recomendable que los sitios web como Twitter y Facebook actualicen sus canales de comunicación con los usuarios, ya que una de las prácticas que más realizan los hackers es cambiar los nombres de usuario de las cuentas originales, práctica que no es notificada de manera alguna por medio de correos electrónicos a sus propietarios.

Por lo pronto, es de esperar que la práctica no se masifique hacia otros lugares del mundo, o incluso dentro de nuestra propia nación. Soñar con un escenario político ideal es utópico, pero siempre podemos hacer un pequeño esfuerzo para que las cosas funcionen como deben dentro de los marcos legales correspondientes. El resto de las responsabilidades quedan para nosotros, la gente.