El Aissami: ANC es el mecanismo para lograr los cambios que requiere el país

El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Tareck El Aissami, afirmó este viernes que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es la vía democrática, constitucional y profunda para acelerar los cambios que requiere el país.

“Ahora nos corresponde a nosotros los hijos de Bolívar y Chávez garantizar la irreversibilidad del curso revolucionario, y eso solo es posible por vía de la Constituyente, ya la derecha rompió todas la normas constitucionales y democráticas”, expresó el vicepresidente durante una movilización de la Gran Misión Vivienda Venezuela (Gmvv) en Caracas.

Asimismo, hizo un llamado al pueblo venezolano a estar unido, movilizado y resuelto para que “en 51 días, el 30 de julio, le cerremos el paso a esta derecha terrorista que no ha hecho nada con un poder del Estado democrático, qué han hecho desde el 2015 cuando se instalaron en la Asamblea Nacional (AN), no han presentado una sola ley que favorezca el desarrollo del país, todo lo contrario ellos querían privatizar la Gmvv”.

El Aissami exhortó a que todos salgan a votar el próximo 30 de julio “vamos a la calle a defender con nuestros votos la Constitución y la democracia (…) El pueblo le dirá si a la paz, a la Constituyente, a la vida, a la patria, ellos (la oposición) quedaron fuera del juego político y de la Constitución”, sentenció.

Además, agregó que con la ANC pretenden garantizar la paz plena. “El 30 de julio no es cualquier fecha, ese día definiremos el camino histórico e irreversible por donde ha de transitar la revolución bolivariana, vayamos pues a convencer con nuestra verdad, con nuestra alma pura porque a nosotros nos nos mueve un sentimiento oscuro”, reiteró el vicepresidente.

Señaló, que luego de instalada la ANC “lograremos despejar el horizonte, con un futuro cierto, sólido y vigoroso para la Venezuela potencia, esa es la gran tarea que tenemos, estar a la altura con la historia de Venezuela”.

“Hermanos y hermanas ya desde el día de hoy (viernes) y en las próximas semanas arranca esta jubilosa, memorable campaña electoral hacia la ANC, vamos a votar si queremos que haya más misiones y grandes misiones (…) Que no venga más nadie a pretender desconocer la política revolucionaria, vamos a votar para que exista justicia, para que cambiemos lo que haya que cambiar pero en revolución, para avanzar a la nueva era no petrolera, no rentista, y para que más nunca vuelva a este palacio la burguesía que ha traicionado el pueblo”, puntualizó.

Fiscalía General de la República

El Aissami aseguró que los crímenes que han sido cometidos en los últimos días serán penados por la ley y ratificó que habrá justicia. “Esos crímenes, más temprano que tarde, tendrán sus responsables en las cárceles por miserables y asesinos”.

Acusó a la Fiscalía de no haberse pronunciado al respecto de dichos crímenes. “La Fiscalía no ha dicho nada por los crímenes que han sido invocados promovidos y financiados por Julio Borges y Ramos Allup (…) La gente asesina se siente intocable, la orden es destruir todo porque cuentan con la impunidad de la Fiscalía (…) Ayer (jueves) Venezuela fue conmovida por la muerte un joven de 17 años y enseguida salió la derecha a atacar al Gobierno y pretender manipular lo que ahí ocurrió, ellos juegan con la muerte, el odio y la intolerancia”.

Por lo que manifestó que dentro de 51 días la Fiscalía General de la República estará “en manos de una patriota o de un patriota”.