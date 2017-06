Trabajadores se incorporarán al comité pro defensa de la Constitución

Afiliados a la Federación de Trabajadores del estado Aragua (Fetraragua), se incorporarán en el comité pro defensa de la Constitución para llevar a los centros de trabajo la información relacionada a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente adelantada por el Ejecutivo nacional.

Dicho ente gremial anunció la decisión, pues considera que la ANC es rechazada por gran parte de la masa laboral, por considerar que hay una clara pretensión del Gobierno de adelantar un articulado que les permita permanecer en el poder sin considerar la verdadera voluntad del pueblo que reclama sus derechos democráticos.

Raúl Maldonado, secretario general de Fetraragua, añadió que en la organización, aunque se han apegado a una línea de la MUD, también hay organizaciones con fines políticos que no pertenecen a esa agrupación, como lo son el Movimiento al Socialismo (MAS), Unión Republicana Democrática (URD), Vanguardia Popular y Bandera Roja, que se oponen a la convocatoria fraudulenta del Gobierno nacional. “Aquí funciona la pluralidad sindical y representación de los distintos sectores”, recalcó.

El dirigente sindical hizo hincapié en que el movimiento sindical organizado en Fetraragua rechazan “la posibilidad de que el Gobierno imponga una dictadura” y añadió que el movimiento sindical venezolano es la mayor evidencia de democracia, “porque aquí las organizaciones sindicales, de acuerdo a sus estatutos, tienen que hacer sus elecciones cada tres años, inclusive con intromisión del Gobierno a través del Consejo Nacional Electoral y el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, pero realmente se ejerce la verdadera democracia y la representación de los trabajadores”.

En lo que respecta a una sincera representación en los que se han postulado por el sector, aseguró Maldonado que no puede haber representación de los trabajadores, como ciudadanos que son, si se les niega el derecho a decir si quieren o no una Constituyente.

“Mientras se nos esté negando al poder originario, como pueblo, que decidamos ante todo si queremos o no una constituyente, por su puesto que no hay una representación válida y el que vaya a inscribirse juega a unos intereses que van en contra precisamente de la Constitución actual y los derechos democráticos de los trabajadores”, finalizó.

NOHANNA MORILLO| elsiglo

fotos| MAIKELL HERRERA