Solicitarán sanción a GNB por violentar derechos de victorianos

La comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Aragua hacen un llamado de atención al ministro de la Defensa, general Wladimir Padrino López, para que incluya dentro de las averiguaciones y aplique sanciones- de ser necesario- a funcionarios del Destacamento 422 del Comando de Zona para el Orden Interno 42 Aragua, con sede en La Victoria, donde presuntamente se le violentaron derechos fundamentales a personas que fueron detenidas y agredidas por efectivos castrenses, durante las acciones de protesta en el eje Este de la región recientemente.

Martín López Ríos, miembros de la citada comisión, señaló que gracias a la presión internacional y los videos difundidos sobre la excesiva represión por parte de los uniformados, las máximas autoridades se dignaron a voltear hacia el pueblo para pronunciarse ante las “atrocidades” cometidas por los efectivos.

En ese sentido, exhortan a las autoridades a incluir una investigación en casos como el de Manuel Madrin, quien recibió un disparo a mansalva con perdigones en la región intercostal, ocasionándole un daño considerable como también se constató a través de la medicatura forense.

Fueron 22 jóvenes que tuvieron más de 45 días detenidos, algunos de ellos presuntamente golpeados, según detalló el también jurista, sin que hasta el día de hoy se presentara algún detenido por el caso. “Exigimos que pongan a la orden del Ministerio Público y la justicia a estos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que violentaron los derechos humanos de estos manifestantes”, agregó.

Además recordó que manifestar pacíficamente no es un delito, por el contrario es un derecho constitucional y actualmente hay una vulneración flagrante de los mismos, no obstante, esto no amilanará a quienes se mantendrán firme, luchando contra las pretensiones de seguir violentando la democracia en el país.

NOHANNA MORILLO | elsiglo

foto | MAIKELL HERRERA