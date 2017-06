Saab de acuerdo en otorgar medida sustitutiva a Leopoldo López

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, se mostró de acuerdo en otorgar una medida sustitutiva de libertad al coordinador de Voluntad Popular, Leopoldo López.

“Nuestra posición es apoyar todo esfuerzo institucional del Estado Venezolano que apunte a la paz, al entendimiento, a preservar por medios no violentos nuestra democracia y tender puentes al diálogo”, escribió a través de su cuenta en Twitter, @TarekWiliamSaab.

Para poner en contexto el caso, el funcionario colocó el ejemplo del testimonio mediante el cual gobierno de Luis Herrera Campins dictó medidas de sobreseimiento a Douglas Bravo y a Francisco Prada Barazarte, entre otros comandantes del Partido de la Revolución Venezolana (PRV) en el año 1979.

A continuación, el comunido completo publicado por el Defensor en sus redes sociales:

“En torno al debate público iniciado sobre dictar medida cautelar sustitutiva al ciudadano Leopoldo López: acción en la que estamos de acuerdo y donde se han expresando voces que alegan el presunto rechazo del precitado ciudadano a dicha medida competencia del Estado venezolano, quiero recordar el testimonio mediante el cual gobierno de Luis Herrera Campins dictó medidas de sobreseimiento a Douglas Bravo y a Francisco Prada Barazarte, entre otros comandantes del PRV-FALN: era el año 1979 y se iniciaron conversaciones para tales medidas, por el lado del PRV-FALN los representantes autorizados por DB en dichas conversaciones fueron Alí Rodríguez Araque y la Dra Argelia Melet por parte del gobierno de LHC fue el Ministro de Relaciones Interiores Rafael Montes de Oca: el avance de dicho diálogo concluyó en el otorgamiento de dichas medidas, ello a pesar de que finalizando las mismas un minoritario sector del PRV-FALN se opuso a las mismas enterado gobierno de LHC de dicho impasse: que colocaba en suspenso otorgamiento del mencionado sobreseimiento; este hizo del conocimiento público que dichas medidas serían tomadas por el Estado venezolano, y que si los miembros del PRV-FALN objeto de tales acciones legales deseaban seguir en la clandestinidad de por vida estaban en su derecho; pero que a partir de ser dictados los sobreseimientos cesarían los procesos judiciales en contra de DBravo, FPBarazarte, entre otros: Entonces ello obligó a la comandancia del PRV-FALN a aceptar los citados procedimientos potestad exclusiva de los Estados y No de quienes están sujetos a las precitadas medidas judiciales. En aquel año 1979 yo era director juvenil del Movimiento Político Ruptura (en municipio Simón Rodriguez- ANZ) y presidente del Centro de Estudiantes del Liceo “Briceño Méndez” (El Tigre-ANZ) y recuerdo q Argelia Melet y Kleber Ramirez Rojas como máximos dirigentes de Ruptura realizaron una gira nacional para explicar a la militancia del por qué era necesaria la salida de los líderes del PRV-FALN y en asamblea con nosotros allá en mi pueblo natal estuvimos de acuerdo con esas negociaciones que implicaban un camino a la paz y al debate, a la lucha pacífica y a la concordia nacional: lo demás es historia y lo q posteriormente ocurrió no es el objeto de estas reflexiones y testimonios de vida: Nuestra posición es apoyar todo esfuerzo institucional del Estado Venezolano que apunte a la paz al entendimiento, a preservar por medios no violentos nuestra democracia y tender puentes al diálogo positivo entre venezolanos”.

Con información de Unión Radio