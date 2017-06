Osmel Sousa: “Míster Venezuela no irá a ningún concurso internacional”

El ganador del Míster Venezuela 2017 correrá con la misma suerte de Renato Barabino, quien no pudo representar al país en el Mister Mundo. “Este evento no se hace para ir a ningún concurso internacional”, aclaró Osmel Sousa, presidente de la Organización Miss Venezuela.

“Cuando ellos vienen les explicamos que esto es un casting para buscar animadores, cantantes o actores. Antes se hacía para enviar un representante al Míster Mundo, pero ya no porque se ha convertido en un concurso muy irregular”, aseguró durante un desfile de moda organizado por Raenrra, en el que participaron los 14 concursantes del Míster Venezuela 2017.

El grupo de jóvenes de este año está conformado por Andrés Nardi, David Castro, Javier Adarfio, Omar Riera, Alejandro Guerra, Florentino Rodríguez, José Ricardo Rodulfo, Michel Roa, Alejandro Zumbo, Víctor Rodríguez, Elvis de Oliveira, Luis Marrero, Christian Nunes y Adrián Menghini.

Sousa asomó la posibilidad de que Barabino no asista el sábado a la elección del nuevo míster. “Lo hemos llamado, pero no nos ha respondido. Quizás esté ocupado con otras actividades aunque no es tan complicado venir a poner una banda”.

Por otra parte, el “zar de la belleza” desmintió los señalamientos que hizo Migbelis Castellanos, Miss Venezuela 2013, en Todo por una arepa. “En una obra de teatro en Miami dijo que yo la había mandado a hablar con hombres. Todo el que me conoce sabe que no me dedico a eso. Si me dedicara a eso sería multimillonario porque tengo a las mejores. El único hombre con quien la mandé a hablar fue con el psiquiatra porque tenía varios tornillos flojos. Y no creo que haya ido”.

“Yo la traté muy bien mientras estuvo en el Miss Venezuela, insistí en que se pusiera delgada, nunca lo hizo, cuando fue al Miss Universo nunca quiso hablar conmigo, la única vez que lo hizo fue casi que obligada y fue gracias a un oficial de seguridad, siempre la traté muy bien, le agarré cariño, por eso me parece muy feo que diga esas cosas. Dios y la vida se lo va a cobrar porque ella sabe que no es así”, expresó.

Fuente: El Universal