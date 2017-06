El joven Neomar Lander, de 17 años de edad, fue captado varias veces por los lentes de las cámaras de los reporteros que cubren, desde el primero de abril, las protestas antigubernamentales realizadas en Caracas.

El adolescente fue criado en la ciudad de Guarenas, sus allegados lo conocían como un “guerrero”, pues Lander siempre estaba en las primeras filas de las manifestaciones opositoras.

“Yo solo tengo 17 años, yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy del país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela, este es mi país, yo nací aquí y estoy luchando por él”, dijo Lander en un video difundido en las redes sociales.

El fotógrafo Isaac Paniza retrató al joven en varias ocasiones y en la noche de este miércoles, se encargó de publicar las fotografías en su cuenta en Instagram.

“Que Dios te tenga en su gloria, muchacho. Que la fotografía sirva para inmortalizar tu gallardía. Que Dios derrame bendiciones sobre nuestros jóvenes y les brinde sabiduría en gran manera”, comentó Paniza en una de las fotos que muestra la mirada sonriente de Neomar.

El reportero independiente aseguró que el adolescente se había ganado su admiración por su perseverancia y valentía, y que ese era el motivo por el que siempre lo retrataba. “Supe su edad y su nombre luego de su muerte”, detalló.

Lander estuvo en la marcha del Día de las Madres, era el joven que cargaba en su mano una rosa y vestía una franela morada, un casco blanco, capucha y máscara antigás.

El 2 de mayo alzó una pancarta en la que se leía: “A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel, GNB, PNB”.

El 17 de mayo de 2017 estuvo en Parque Cristal, donde se realizó una concentración nocturna. Él encendió su vela, al igual que todos, en honor a los caídos durante las protestas.

Neomar Lander murió este miércoles en la avenida Libertador. Se manejan dos hipótesis sobre el suceso: impactado en el pecho por una bomba lacrimógena o por la explosión de un “mortero”. Fue trasladado a la Clínica Ávila, pero llegó sin signos vitales.

Familiares informaron que los restos de Neomar serán velados esta tarde en el cementerio de El Cercado, ubicado en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, sentido Guarenas.

Que Dios te tenga en su gloria muchacho. Que la fotografía sirva para inmortalizar tu gallardía. Que Dios derrame bendiciones sobre nuestros jóvenes y les brinde sabiduría en gran manera. En la foto Neomar Lander. #Venezuela #ipaniza A post shared by Isaac Paniza (@ipaniza) on Jun 7, 2017 at 7:41pm PDT

El 3 de mayo Neomar también estuvo en la Autopista Francisco Fajardo. #Venezuela #ipaniza A post shared by Isaac Paniza (@ipaniza) on Jun 7, 2017 at 7:05pm PDT

El 2 de mayo, Neomar alzó está pancarta. #Repost @ipaniza with @repostapp ・・・ La Razón. #SoyUnObservador A post shared by Isaac Paniza (@ipaniza) on Jun 7, 2017 at 6:43pm PDT

El día de las madres, publiqué está fotografía #Repost @ipaniza with @repostapp ・・・ Felíz día mamá. #Venezuela #ipaniza A post shared by Isaac Paniza (@ipaniza) on Jun 7, 2017 at 6:41pm PDT

Fuente: El Nacional Web