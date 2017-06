Jesús De Alva: “No soy el novio de Marie Claire Harp”

Se dio a conocer en el Míster Venezuela 2014, donde se llamaba Jesús Alvarado, quedando como Segundo Finalista, dando el salto inmediatamente a integrar el staff de animador de la revista de variedades del canal de la Colina, “Portada’s”, donde se llamó Jesús De Alva.

Este oriundo de Los Puertos de Altagracia, en el estado Zulia, no solo se quedó con la animación, ya que está próximo a lanzar oficialmente su colección de ropa, llamada “Efecto De Alva”, y nos reveló, en exclusiva, que pronto debutará como actor.

¿Cómo marchan los planes de Jesús De Alva?

– En televisión el programa “Portada’s”, por ahora, adicional a esto, el “Efecto De Alva” que es mi línea de ropa, ya en el Miss Carabobo 2017, tuve la oportunidad de lucir el segundo diseño, la noche del Míster Venezuela 2017, vamos a mostrar otro diseño diferente que va a utilizar uno de los candidatos. Así que esa noche se va a activar oficialmente el “Efecto De Alva” en las redes sociales.

¿Más allá de la animación estimas dar el salto a la actuación?

– Sí, vengo para una obra de teatro, que la noche del Míster Venezuela 2017 lo sabrán también.

¿Pero danos la primicia aunque sea?

– ¿Aunque sea? Un detallito pues, pero no puedo Raúl, lo siento, lo sabrás la noche del Míster Venezuela jajajaja.

¿Cómo está el corazón de Jesús De Alva?

– Ayer me hice unos exámenes, y estoy muy bien. La radiografía me salió perfecta.

¿Y no tienes novia?

– No tengo novia.

-Pero se rumorea que tienes un romance con Marie Clarie Harp

– Siempre hacen eso y la verdad que ella es una grandísima amiga mía, la quiero, la respeto,

la admiro, podría decir que es una de mis mejores amigas realmente, porque sé que con ella yo puedo contar, igual ella conmigo. El cariño nuestro va más allá, pero no somos pareja. Ella tiene su pareja y yo no tengo mi pareja, no tengo novia ahorita, pero somos amigos realmente.

¿Qué extrañas de Los Puertos de Altagracia?

– Qué extraño de Los Puertos de Altagracia… pues, mi casa.

¿Y a tu familia?

– Sí claro, pero a ellos los veo más frecuentemente, porque o me los traigo a Caracas o yo voy para allá, pero esporádicamente, pero no lo es lo mismo tener el calor de tu casa todos los días.

¿Tienes planes de internacionalización?

– Esos planes los tiene todo el mundo, solamente estamos esperando ese momento justo, que realmente Dios lo decide, te lo pone de frente y te dice por aquí son los tiros, y uno tiene que identificar esa oportunidad, y avanzar. Por ahora seguimos trabajando aquí en Venezuela.

¿Cómo ves la situación que vive actualmente Venezuela?

– Igual que todos.

– Un mensaje para Venezuela

– Mi mensaje, en líneas generales, es que yo creo que sí viene un cambio, un cambio que necesitamos todos. Yo considero que estamos bastante lejos de ser una minoría que opina diferente, que quiere algo distinto. Que realmente no es tener esa Venezuela de antes, sino una mejor Venezuela; mejor que la de antes, y mejor, obviamente, que la que tenemos ahora. Marcar un antes y un después en la historia.

¿Dejarías el país por la situación que se vive en el país?

– Por la situación no, pero sí podría dejar el país por un proyecto personal o por un proyecto profesional.

Raúl Collins Salazar | elsiglo