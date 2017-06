FOTOS | Marcha de opositores al CNE Aragua transcurrió en paz

Ayer la actividad de la MUD comenzó desde tempranas horas con una concentración en la avenida Fuerzas Aéreas con la Bolívar, en donde la sociedad civil, estudiantes y dirigentes políticos se pronunciaron en contra de la Constituyente y del Consejo Nacional Electoral.

Una vez que la concentración fue tornándose más nutrida, decidieron marchar hacia el CNE en su sede en San Jacinto, haciendo un recorrido primeramente por los barrios de San Agustín y La Barraca para luego empalmar de nuevo por la Bolívar y finalizar en la sede del ente electoral.

Esta actividad que realizó ayer la oposición, forma parte de estos 67 días de protesta formal comenzada desde el 1º de abril, la cual cumple el objetivo inicial de que se abra un canal humanitario, se liberen a los presos políticos, se realicen elecciones generales y se respete la Asamblea Nacional, agregándose ahora como punto principal de protesta el llamado que hizo el Gobierno a un proceso constituyente.

José Gregorio Hernández, secretario de la MUD Aragua, indicó que “esta marcha hacia la oficina regional electoral va con la finalidad de protestar a viva voz por lo que son las arbitrariedades y la violación a la Constitución, que desde ese poder del Estado se está de alguna manera gestando”.

En este sentido, “el CNE está haciendo un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que es fraudulenta, que violenta la actual Constitución y Tibisay Lucena y el resto de los rectores son responsables de lo que pueda ocurrir en el país toda vez que los venezolanos no vamos a permitir que una acción de esa naturaleza se realice en nuestro país”, destacó.

De igual manera se pronunció el diputado por el estado Aragua en la AN, José Trujillo: “la actividad del día de hoy no es otra más que ir nuevamente al CNE para entregar un documento donde estamos demostrando que esta Constituyente es lo que nosotros hemos venido diciendo, que es un trapo rojo que ha sacado el Gobierno para que la gente se olvide del Golpe de Estado que el TSJ, conjuntamente con Maduro, dio con las sentencias 155 y 156.

El CNE cuánto no se tardó para hablar del revocatorio, de las elecciones regionales y fíjense que tan rápidos han sido con esta Constituyente que de paso viola la Constitución en su artículo 5, 71 y 347. Es por eso que hoy vamos al CNE a decirle nuevamente que está violando la Constitución y que persiste el Golpe de Estado, y esa es la razón y la causa hoy por la que vamos a marchar al CNE, por ser parte de este fraude”, afirmó.

Por su parte Arturo Martínez, secretario de Organización de Proyecto Venezuela, dijo que “en nombre del partido, rechazamos contundentemente la declaración de constituyente o grito de guerra de Nicolás Maduro, que pretende autoritariamente imponer una ANC que va fuera de la Constitución. Los basamentos legales de la misma contradicen los principios de la Constitución de la República, por lo que nosotros organizados en la parroquia, en todos los sectores y comunidades vamos a rechazar e impedir que se realice esta Constituyente, porque el pueblo es el que decide”, enfatizó.

Entre la dirigencia regional de la MUD estuvo también presente Sergio Monsalve, quien señaló: “el Consejo Nacional Electoral está violando flagrantemente la ley, está pasando por encima de los procedimientos y está llamando a una Constituyente que lo que quiere es legalizar un Estado Comunal, un Estado donde todos los derechos van a estar conculcados y un Estado a la manera amoldada a los requerimientos de Nicolás Maduro”.

Asimismo, Julio César Requena, coordinador político de UNT en Aragua, señaló “Aplaudimos la declaración dada por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, su actitud valiente en decir que los guardias deben responder por sus actos, pero el ministro tiene la autoridad para hacer que se presenten ante los órganos competentes de justicia a pagar por todos sus desmanes. Hay una serie de elementos y pruebas que los comprometen, por lo que ahora esperamos de que pasemos de las palabras a los hechos. De igual manera, así como la señora Fiscal ha denunciado una serie de irregularidades dentro de este proceso constituyente, nosotros debemos señalar también todas estas irregularidades y lo que ha ocurrido en Venezuela es una violación flagrante de los derechos humanos donde el ministro de la Defensa como máximo representante de la Fuerza Armada Nacional, debe presentarlos ante los órganos de justicia para que respondan por los grandes crímenes que han cometido en estos más de 60 días de protestas”.

LOS JOVENES OPINAN

Eliécer Español, secretario de organización juvenil de Acción Democrática, considera que esta lucha “con más de 60 días en la calle, los jóvenes salimos a protestar por esta Constituyente fraudulenta, porque primero, es inconstitucional, porque no cumple los lapsos ni los requerimientos específicos y en segundo lugar, porque sería la aplicación del comunismo en Venezuela. Los jóvenes seguiremos manifestando porque queremos un cronograma electoral el cual sería una salida pacífica a estos problemas. Sabemos que Nicolás Maduro pretende la Constituyente para hacerse un traje a la medida y para seguir gobernando como lo viene haciendo, con un país con crisis social, humanitaria, y por eso seguiremos denunciando y estando en las calles”.

De la misma manera, Rolman Rojas, coordinador de Voluntad Popular en esta entidad, expresó que “hoy más que nunca la Unidad se encuentra sólida y más unificada con la intención de restituir el hilo constitucional. Por lo que le hacemos un llamado al pueblo, ya que así como está en las calles permanezca hasta tanto sea necesario y logremos las elecciones generales. Nosotros seguimos presionando al Gobierno y no le ha quedado otra cosa que ir reconociendo que estamos en el lado correcto de la historia y que ellos han cometido atrocidades contra el pueblo”, aseguró.

“El martes vimos cómo el ministro Padrino López le tocó reconocer, ante una verdad del tamaño de la catedral, que la Guardia Nacional está reprimiendo al pueblo y que está violando los derechos humanos de una nación, que está matando jóvenes, que está encarcelando a inocentes, y por eso vemos el resultado de que la lucha no violenta y pacífica se está dando”.

Ya como parte final de la actividad, se pudo conocer que una vez llegada la marcha al CNE regional, los integrantes de una comisión conformada por representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, entre éstos José Gregorio Hernández, Rolman Rojas, Martín López Ríos, Sergio Monsalve, Richard Mardo, Henry Rosales, entre otros, entregaron un documento a la directora de la Oficina Regional Electoral del estado Aragua, Neira López, en donde le expresaban su rechazo a la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.

