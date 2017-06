Las colas bajaron por escasez de productos regulados

La dificultad en la disponibilidad de alimentos afecta de alguna manera a todos los venezolanos, el diario El Tiempo reporta que en Anzoátegui las colas para comprar comida han bajado debido a la disminución de productos regulados.

Desde hace más de un mes han dejado de formarse largas colas de personas en las afueras de los principales supermercados de la zona norte del estado Anzoátegui, debido a la disminución en el suministro de productos regulados y los altos costos de rubros importados.

Así lo informaron trabajadores de esos establecimientos durante un recorrido realizado por el equipo reporteril del diario El Tiempo.

“Lo único que ha llegado con precio regulado es el papel sanitario. A veces llegan otros productos básicos, pero no se pueden comprar porque los costos son muy altos, en comparación con lo que uno gana mensualmente”, apuntó el trabajador de Abastos Bicentenario de Puerto La Cruz, Carlos Herrera.

La información fue respaldada por una de las clientes del comercio, Olga Márquez. “Las colas aquí ya no se ven como antes. Antes llegaba algo distinto todos los días, pero ahora las pequeñas colas que se hacen es para comprar papel sanitario”.

Uno de los trabajadores de Todo Hogar (ubicado en Colinas del Neverí de Barcelona ), que no quiso identificarse por no estar autorizado para dar información, señaló que ya no se forman las largas filas de compradores por la escasez de los artículos de precios controlados por el Gobierno nacional.

Sin embargo, confesó que en algunas ocasiones, un grupo de personas se reune en el estacionamiento a esperar si al establecimiento llegan rubros regulados.

Cero bachaqueo

Consumidores consultados durante el recorrido indicaron que prefieren comprar los productos importados a altos precios que adquirirlos a través de los revendedores, pues aseguran que los venden con sobreprecio y no están dispuestos a apoyar la especulación.

“A pesar de que ya no se ven los artículos a bajos precios, yo prefiero adquirir los importados y no hacerlo a través de los bachaqueros. Ellos exageran los precios”, dijo Evelín Torres, quien realizaba sus compras en el local Todo Hogar de Colinas del Neverí.

No hay harina

La gerente del supermercado Don Hogar, ubicado en la Av. Jorge Rodríguez, a la altura de la Fundación Mendoza, Zoilé Portillo, aseguró que desde hace cuatro semanas no le surten los artículos regulados y que, por ende, no se forman las grandes filas en las adyacencias del local.

“Desde hace un mes no nos traen el producto que más generaba colas: Harina PAN, debido a que Empresas Polar paralizó la planta de harina del estado Sucre y esa era la que nos proveía. Por eso ahora no hay colas”.

Fuente El Tiempo