Jhonattan Vegas: “Necesitamos un gobierno que no nos robe”

Cada día más decepcionado de las autoridades que gobiernan a mi país. Esto es inaceptable. Necesitamos un gobierno que nos defienda no que nos robe. Ya es hora de una mejor Venezuela. Every day more disappointed of the authorities that run my country. We deserve a government that protects its people not rob them. It is for a better Venezuela. ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

