“La Divaza” está retenido en inmigración de EE.UU

A través de las redes sociales, los mejores amigos del youtuber venezolano Pedro Figueira, mejor conocido como La Divaza, informaron a los seguidores del influencer que él se encuentra retenido desde hace 18 horas por la inmigración de Estados Unidos, en el Aeropuerto Internacional de Miami.

La Divaza viajaría de México a Estados Unidos, tras asistir a los MTV Miaw Awards 2017. Sin embargo, cuando llegó a Miami fue enviado a inmigración para explicar el motivo de su entrada al país norteamericano.

José Santos, amigo de La Divaza, explicó mediante las historias del Instagram oficial de influencer que él está retenido en la aduana y que ya hablaron con sus familiares para informarle lo ocurrido; sin embargo, no quieren preocupar más a su madre.

Además, de la misma forma, Santos publicó parte de la conversación que tuvo con La Divaza, en la que el mismo Pedro dice que le colocaron unos tickets amarillos en el pasaporte y lo pasaron a “un cuartico”

Luego, Nicole García, amiga del influencer, informó mediante su Instagram que se acercó al aeropuerto para solicitar información sobre el youtuber y la inmigración la contactó telefónicamente preguntándole cuál era el nombre de la persona retenida y el país de procedencia; e inmediatamente después de que Nicole les respondiera, colgaron. Desde entonces, no han sabido nada de La Divaza y no han dudado en hacer pública la situación.

Cabe destacar que días atrás el joven venezolano publicó un video en su canal de Youtube explicando que se mudaría a Miami, debido a la fuerte crisis sociopolítica que se vive en su país natal, pero luego eliminó el material audiovisual de su perfil.

Fuente: La Farandula.