Zair Montes quiere competir en el mercado de EEUU

Hay mucha la diferencia entre la Zair Montes (Caracas, 1982), que debutó en el dramático Lejana como el viento y la actual. Entre una y otra hay 15 años de experiencia en la televisión y el cine y sus ambiciones en la actuación. Pero no ha sido fácil, en 2010 la actriz decidió probar suerte fuera de nuestras fronteras.

“Cuando tenía un estatus de actriz en Venezuela, empecé de cero en Colombia, aprendí muchísimo, fundé Golden Ceiba Productions, un trabajo súper complejo; después me fui a México, donde he seguido desarrollándome como productora; me he asociado con amigos del medio; y también como actriz, me he arriesgado a hacer cosas en inglés, a cambiar de formato porque antes estaba dedicada sólo a la televisión y ahora hago series e incursiono en el cine”, cuenta desde Nueva York.

“Quise internacionalizarme y competir con el talento del resto de los países de Latinoamérica y también aprovechar la apertura que Estados Unidos le está dando a los latinos. El concepto de mi productora es hacer contenido que enaltezca nuestras raíces, que tengan una calidad impecable y suficiente para competir con otras producciones americanas, como lo hizo en su momento Modern Family”, expresa.

Actualmente, la venezolana está preparándose para grabar en octubre la serie Viral, para la plataforma digital GCFlix; y en agosto y septiembre para filmar la película Departed, el sexto largometraje de su trayectoria después de La clase, Carrusel, Havana instant, Havana darkness y Welcome to Acapulco.

“En Viral, del escritor y director mexicano Carlos Meléndez, voy a interpretar a Ana, una periodista que termina ayudando a una joven blogger a descubrir qué hay detrás del suicidio de una compañera de clase que pareciera tener la vida perfecta y cuya decisión se vuelve viral en las redes sociales. La serie se va a grabar en distintos países del mundo y va a tener una mezcla de inglés y español”, precisa.

En Departed, Montes da vida a Telmaries, una mesonera cubana. El filme relata la historia de un músico que decide cumplir el deseo de un amigo fallecido de conocer a su papá, que vive en Nueva York. “Mi personaje es la novia del joven muerto. Ella ayuda al protagonista en el proceso de buscar al señor y de despedirlo del plano terrenal. Va a tener mucha música cubana”, adelanta sobre la coproducción entre México y Estados Unidos y que se desarrolla entre La Habana y La Gran Manzana.

Además de estos proyectos, la actriz también trabaja en la serie documental People “que habla de personajes extraordinarios en contextos extraordinarios. Ya filmamos People Habana, People México, vamos a hacer People Acapulco el mes siguiente, estamos en el proceso de People Montreal y People Nueva York y yo quiero hacer People Caracas porque me parece que en Caracas hay personas extraordinarias cuyas historias merecen ser contadas”.

